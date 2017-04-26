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Albergue Acá e Alá
C/ San Miguel, 18
Urdániz (Navarra) A medio quilómetro do Camiño
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Jesús Mª Góngora Pineda
Observacións: Atópase a medio quilómetro da ruta. Desde o Camiño, a mellor opción para chegar ata o albergue é tomar, entre Ilarratz e Eskirotz, a estrada NA-2336 que descende á N-135 á altura do mesmo Urdániz. Albergue con piscina privada para uso dos clientes sen custo adicional. Admítense mascotas previa consulta.
Camiño Francés
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
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