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Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa

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Acá aterpetxea eta Han

Konexiorik gabe erabilgarri
5
0
Albergue aca y alla

San Migel kalea, 18
Urdaniz (Nafarroa) Bidearen kilometro erdi

615257666 / 615245 439

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jesus Mª Gongora Pineda

Oharrak: Ibilbidetik kilometro erdira dago. Bidetik, aterpetxera iristeko aukerarik onena da Ilarratz eta Eskirotz artean NA-2336 errepidea hartzea, Urdaniz ibaiaren parean N-135 errepidera jaisten dena. Igerileku pribatua, bezeroek erabiltzeko, kostu gehigarririk gabe. Maskotak onartzen dira aldez aurretik kontsulta eginda.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Zubiritik Iruñerako etapa Etapa 3

Zubiritik Iruñerako etapa

km 20,4
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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