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Acá aterpetxea eta Han
San Migel kalea, 18
Urdaniz (Nafarroa) Bidearen kilometro erdi
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jesus Mª Gongora Pineda
Oharrak: Ibilbidetik kilometro erdira dago. Bidetik, aterpetxera iristeko aukerarik onena da Ilarratz eta Eskirotz artean NA-2336 errepidea hartzea, Urdaniz ibaiaren parean N-135 errepidera jaisten dena. Igerileku pribatua, bezeroek erabiltzeko, kostu gehigarririk gabe. Maskotak onartzen dira aldez aurretik kontsulta eginda.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak