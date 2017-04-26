Albergue Acá y Allá

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jesús Mª Góngora Pineda

Observaciones: Se encuentra a medio kilómetro de la ruta. Desde el Camino, la mejor opción para llegar hasta el albergue es tomar, entre Ilarratz y Eskirotz, la carretera NA-2336 que desciende a la N-135 a la altura del mismo Urdániz. Albergue con piscina privada para uso de los clientes sin coste adicional. Se admiten mascotas previa consulta.