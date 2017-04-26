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Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

Albergue Acá y Allá

Disponible sin conexión
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Albergue aca y alla

C/ San Miguel, 18
Urdániz (Navarra) A medio kilómetro del Camino

615 257 666 / 615 245 439

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jesús Mª Góngora Pineda

Observaciones: Se encuentra a medio kilómetro de la ruta. Desde el Camino, la mejor opción para llegar hasta el albergue es tomar, entre Ilarratz y Eskirotz, la carretera NA-2336 que desciende a la N-135 a la altura del mismo Urdániz. Albergue con piscina privada para uso de los clientes sin coste adicional. Se admiten mascotas previa consulta.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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