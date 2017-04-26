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Camí Francès Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Alberg Aquí i Allà

Disponible sense connexió
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Albergue aca y alla

C/ San Miguel, 18
Urdániz (Navarra) A mig quilòmetre del Camí

615 257 666 / 615 245 439

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jesús Mª Góngora Pineda

Observacions: Es troba a mig quilòmetre de la ruta. Des del Camí, la millor opció per arribar fins a l'alberg és prendre, entre Ilarratz i Eskirotz, la carretera NA-2336 que descendeix a la N-135 a l'altura del mateix Urdániz. Alberg amb piscina privada per a ús dels clients sense cost addicional. S'admeten mascotes prèvia consulta.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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