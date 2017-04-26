Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Aquí i Allà
C/ San Miguel, 18
Urdániz (Navarra) A mig quilòmetre del Camí
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jesús Mª Góngora Pineda
Observacions: Es troba a mig quilòmetre de la ruta. Des del Camí, la millor opció per arribar fins a l'alberg és prendre, entre Ilarratz i Eskirotz, la carretera NA-2336 que descendeix a la N-135 a l'altura del mateix Urdániz. Alberg amb piscina privada per a ús dels clients sense cost addicional. S'admeten mascotes prèvia consulta.
Camí Francès
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots