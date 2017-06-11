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Albergue A Xana
Avenida de Asturias, 18
A Caridá (Asturias)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Patricia Berbén
Observacións: Ofrece almorzo caseiro 4 euros.Dispoñen de servizo de taxi paira traslado de mochilas: mínimo tres mochilas. Luarca-A Caridade. A Caridade-Figueras ou Ribadeo.Prezo a consultar sen compromiso: 628343673.
Camiño do Norte
Etapa de Luarca á Caridade
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