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Camiño do Norte Etapa de Luarca á Caridade

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Albergue A Xana

Dispoñible sen conexión
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Albergue la xana

Avenida de Asturias, 18
A Caridá (Asturias)

984 19 68 30

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Patricia Berbén

Observacións: Ofrece almorzo caseiro 4 euros.Dispoñen de servizo de taxi paira traslado de mochilas: mínimo tres mochilas. Luarca-A Caridade. A Caridade-Figueras ou Ribadeo.Prezo a consultar sen compromiso: 628343673.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Luarca á Caridade Etapa 25

Etapa de Luarca á Caridade

km 29,3
Tempo 07H 30’
Dificultade media
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