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Camino del Norte Etapa de Luarca a La Caridad

Albergue La Xana

Disponible sin conexión
33
18
Albergue la xana

Avenida de Asturias, 18
A Caridá (Asturias)

984 19 68 30

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Patricia

Observaciones: Solo se puede reservar a través de la pagina web. No se admiten reservas el mismo día

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Luarca a La Caridad Etapa 25

Etapa de Luarca a La Caridad

km 29,3
Tiempo 07H 30’
Dificultad Media
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