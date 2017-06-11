Camino del Norte Etapa de Luarca a La Caridad
Avenida de Asturias, 18
Albergue La Xana
Disponible sin conexión
3318
Avenida de Asturias, 18
A Caridá (Asturias)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Patricia
Observaciones: Solo se puede reservar a través de la pagina web. No se admiten reservas el mismo día
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 25
Etapa de Luarca a La Caridad
km 29,3
Tiempo 07H 30’
Dificultad Media
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