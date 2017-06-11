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Alberg La Xana
Avinguda d'Astúries, 18
A Caridá (Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Patricia Berbén
Observacions: Ofereix desdejuni casolà 4 euros.Disposen de servei de taxi per trasllat de motxilles: mínim tres motxilles. Luarca-La Caritat. La Caritat-Figueras o Ribadeo.Preu a consultar sense compromís: 628343673.
Camí del Nord
Etapa de Luarca a la Caritat
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