Iparraldeko Bidea Luarcatik Karitaterako etapa
Asturias etorbidea, 18
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La Xana aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
270
Asturias etorbidea, 18
A Caridá (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Patricia Berbén
Oharrak: Etxeko gosaria, 4 euro. Motxilak eramateko taxi zerbitzua dute: gutxienez hiru motxila. Lux-La Caridad. Caridad-Figueras edo Ribadeo. Konpromisorik gabe kontsultatu beharreko prezioa: 628343673.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 25
Luarcatik Karitaterako etapa
km 29,3
Denbora 07H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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