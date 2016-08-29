Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue A Senda
C/ Real, s/n
Rabanal do Camiño (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Beatriz e Ángela
Observacións: Dispomos de masaxistas paira os peregrinos. Ademais hai máquina de masaxes paira os pés.Non se dan comidas nin ceas, pero xusto á beira hai bar restaurante.Dispón de cociña dentro do albergue.Ten una zona de cámping paira poder pasar a noite en tendas de campaña.
Camiño Francés
Etapa de Astorga a Foncebadón
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo