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Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

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Albergue A Senda

Dispoñible sen conexión
414
0
07 albergue el tesin

C/ Real, s/n
Rabanal do Camiño (León)

620542247 / +34669167038

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Beatriz e Ángela

Observacións: Dispomos de masaxistas paira os peregrinos. Ademais hai máquina de masaxes paira os pés.Non se dan comidas nin ceas, pero xusto á beira hai bar restaurante.Dispón de cociña dentro do albergue.Ten una zona de cámping paira poder pasar a noite en tendas de campaña.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tempo
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