Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
C/ Real, s/n
Albergue La Senda
Disponible sin conexión
42350
C/ Real, s/n
Rabanal del Camino (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Beatriz y Ángela
Observaciones: Disponemos de masajistas para los peregrinos. Además hay máquina de masajes para los pies. No se dan comidas ni cenas, pero justo al lado hay bar restaurante. Dispone de cocina dentro del albergue. Tiene una zona de camping para poder pernoctar en tiendas de campaña.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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