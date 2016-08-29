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Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Albergue La Senda

Disponible sin conexión
423
50
07 albergue el tesin

C/ Real, s/n
Rabanal del Camino (León)

620542247 / +34669167038

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Beatriz y Ángela

Observaciones: Disponemos de masajistas para los peregrinos. Además hay máquina de masajes para los pies. No se dan comidas ni cenas, pero justo al lado hay bar restaurante. Dispone de cocina dentro del albergue. Tiene una zona de camping para poder pernoctar en tiendas de campaña.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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