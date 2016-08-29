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Alberg La Senda
C/ Real, s/n
Rabanal del Camí (Lleó)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Beatriz i Ángela
Observacions: Disposem de massatgistes pels pelegrins. A més hi ha màquina de massatges pels peus.No es fan menjars ni sopars, però just al costat hi ha bar restaurant.Disposa de cuina dins de l'alberg.Té una zona de càmping per poder pernoctar en tendes de campanya.
Camí Francès
Etapa d'Astorga a Foncebadón
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