Alberg La Senda

C/ Real, s/n

Rabanal del Camí (Lleó) 620542247 / +34669167038 www.hostel-caminodesantiago.com

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Beatriz i Ángela

Observacions: Disposem de massatgistes pels pelegrins. A més hi ha màquina de massatges pels peus.No es fan menjars ni sopars, però just al costat hi ha bar restaurant.Disposa de cuina dins de l'alberg.Té una zona de càmping per poder pernoctar en tendes de campanya.