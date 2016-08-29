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Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón

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Alberg La Senda

Disponible sense connexió
414
0
07 albergue el tesin

C/ Real, s/n
Rabanal del Camí (Lleó)

620542247 / +34669167038

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Beatriz i Ángela

Observacions: Disposem de massatgistes pels pelegrins. A més hi ha màquina de massatges pels peus.No es fan menjars ni sopars, però just al costat hi ha bar restaurant.Disposa de cuina dins de l'alberg.Té una zona de càmping per poder pernoctar en tendes de campanya.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa d'Astorga a Foncebadón

km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
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