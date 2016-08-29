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Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

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La Senda aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
414
0
07 albergue el tesin

Errege kalea, z/g
Rabanal del Camino (Leon)

620542247 / +34669167038

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Beatriz eta Ángela

Oharrak: Erromesentzako masajistak ditugu. Oinetarako masaje-makina ere badago. Ez da bazkaririk ez afaririk ematen, baina ondoan taberna-jatetxea dago. Aterpetxearen barruan sukaldea du. Kanpin-gune bat du kanpin-dendetan lo egiteko.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
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