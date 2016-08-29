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La Senda aterpetxea
Errege kalea, z/g
Rabanal del Camino (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Beatriz eta Ángela
Oharrak: Erromesentzako masajistak ditugu. Oinetarako masaje-makina ere badago. Ez da bazkaririk ez afaririk ematen, baina ondoan taberna-jatetxea dago. Aterpetxearen barruan sukaldea du. Kanpin-gune bat du kanpin-dendetan lo egiteko.
Bide frantsesa
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
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