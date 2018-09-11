Camiño Francés Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado
Camiño Redoña s/n.
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Albergue A Santiago
Dispoñible sen conexión
33150
Camiño Redoña s/n.
Belorado (Burgos)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Particular
Persoa encargada de atender o albergue: Miguel Fernández
Observacións: Ten piscina, xardín, sala de xogos e internet. Ten tamén 12 habitacións dobres (30 euros para uso individual e 40 para uso dobre). Teñen bar restaurante e serven almorzos e menús para peregrinos.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 10
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado
km 22,7
Tempo 05H 00’
Dificultade baixa
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