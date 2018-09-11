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Camiño Francés Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

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Albergue A Santiago

Dispoñible sen conexión
3315
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06 albergue a santiago

Camiño Redoña s/n.
Belorado (Burgos)

677 811 847, 947 562 164

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Particular

Persoa encargada de atender o albergue: Miguel Fernández

Observacións: Ten piscina, xardín, sala de xogos e internet. Ten tamén 12 habitacións dobres (30 euros para uso individual e 40 para uso dobre). Teñen bar restaurante e serven almorzos e menús para peregrinos.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

km 22,7
Tempo 05H 00’
Dificultade baixa
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