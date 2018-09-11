Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

Albergue A Santiago

Disponible sin conexión
3384
100
06 albergue a santiago

Camino Redoña s/n.
Belorado (Burgos)

677 811 847, 947 562 164

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular

Persona encargada de atender el albergue: Miguel Fernández

Observaciones: Tiene piscina, jardín, sala de juegos e internet. Tiene también 12 habitaciones dobles (30 euros para uso individual y 40 para uso doble). Tienen bar restaurante y sirven desayunos y menús para peregrinos.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Baja
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue A Santiago

Ver todos

¡Envía tus fotografías!