Albergue A Santiago

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular

Persona encargada de atender el albergue: Miguel Fernández

Observaciones: Tiene piscina, jardín, sala de juegos e internet. Tiene también 12 habitaciones dobles (30 euros para uso individual y 40 para uso doble). Tienen bar restaurante y sirven desayunos y menús para peregrinos.