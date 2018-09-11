Camino Francés Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado
Camino Redoña s/n.
Albergue A Santiago
Disponible sin conexión
3384100
Camino Redoña s/n.
Belorado (Burgos)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular
Persona encargada de atender el albergue: Miguel Fernández
Observaciones: Tiene piscina, jardín, sala de juegos e internet. Tiene también 12 habitaciones dobles (30 euros para uso individual y 40 para uso doble). Tienen bar restaurante y sirven desayunos y menús para peregrinos.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 10
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado
km 22,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Baja
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