Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

A aterpetxea Santiago

Konexiorik gabe erabilgarri
3315
0
06 albergue a santiago

Redand bidea z/g.
Belado (Burgos)

677 811 847, 947 562 164

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Miguel Fernandez

Oharrak: Igerilekua, lorategia, joko-aretoa eta internet ditu. 12 logela bikoitz ditu (30 euro erabilera indibidualerako eta 40 logela bikoitza). Taberna jatetxea dute eta erromesentzako gosariak eta menuak dituzte.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek A aterpetxea Santiago

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!