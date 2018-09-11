Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
Redand bidea z/g.
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
A aterpetxea Santiago
Konexiorik gabe erabilgarri
33150
Redand bidea z/g.
Belado (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Miguel Fernandez
Oharrak: Igerilekua, lorategia, joko-aretoa eta internet ditu. 12 logela bikoitz ditu (30 euro erabilera indibidualerako eta 40 logela bikoitza). Taberna jatetxea dute eta erromesentzako gosariak eta menuak dituzte.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 10
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak