Alberg A Santiago

Camí Redoña s/n.

Belorado (Burgos) 677 811 847, 947 562 164 www.a-santiago.es

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Miguel Fernández

Observacions: Té piscina, jardí, sala de jocs i internet. Té també 12 habitacions dobles (30 euros per a ús individual i 40 per a ús doble). Tenen bar restaurant i serveixen desdejunis i menús per a pelegrins.