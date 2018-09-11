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Camí Francès Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado

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Alberg A Santiago

Disponible sense connexió
3315
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06 albergue a santiago

Camí Redoña s/n.
Belorado (Burgos)

677 811 847, 947 562 164

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Miguel Fernández

Observacions: Té piscina, jardí, sala de jocs i internet. Té també 12 habitacions dobles (30 euros per a ús individual i 40 per a ús doble). Tenen bar restaurant i serveixen desdejunis i menús per a pelegrins.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado

km 22,7
Temps 05H 00’
Dificultat baixa
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