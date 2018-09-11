Camí Francès Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
Camí Redoña s/n.
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg A Santiago
Disponible sense connexió
33150
Camí Redoña s/n.
Belorado (Burgos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Miguel Fernández
Observacions: Té piscina, jardí, sala de jocs i internet. Té també 12 habitacions dobles (30 euros per a ús individual i 40 per a ús doble). Tenen bar restaurant i serveixen desdejunis i menús per a pelegrins.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 10
Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
km 22,7
Temps 05H 00’
Dificultat baixa
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots