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Camiño Primitivo Etapa de Salas a Tineo

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Albergue A Praza

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Albergue A Praza

Praza do concello, núm. 3
Tineo

684614517

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Jose Manuel Barrero Fernandez

Persoa encargada de atender o albergue: Jose Manuel

Observacións:

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Salas a Tineo Etapa 3

Etapa de Salas a Tineo

km 20,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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