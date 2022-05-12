Camino Primitivo Etapa de Salas a Tineo
Plaza del ayuntamiento, nº 3
Albergue La Plaza
Disponible sin conexión
530
Plaza del ayuntamiento, nº 3
Tineo
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Jose Manuel Barrero Fernandez
Persona encargada de atender el albergue: Jose Manuel
Observaciones:
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 3
Etapa de Salas a Tineo
km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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