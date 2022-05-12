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Bide Primitiboa Aretoak Tineora

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La Plaza aterpetxea

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La Plaza aterpetxea

Udaletxeko plaza, 3
Tineo

684614517

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jose Manuel Barrero Fernandez

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Manuel

Oharrak:

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Aretoak Tineora Etapa 3

Aretoak Tineora

km 20,2
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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