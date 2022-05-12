Bide Primitiboa Aretoak Tineora
Udaletxeko plaza, 3
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La Plaza aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Udaletxeko plaza, 3
Tineo
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jose Manuel Barrero Fernandez
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Manuel
Oharrak:
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