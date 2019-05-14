Camiño do Norte Etapa de Queveda a Comiñas
C/ San Jerónimo, Núm. 30
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Albergue a Maxia do Camiño
Dispoñible sen conexión
170
C/ San Jerónimo, Núm. 30
Comiñas
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Rafael González Ortiz
Observacións: WiFi, almorzo servido en mesa, roupa de cama (sabas de tea) e toalla incluído no prezo
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 15
Etapa de Queveda a Comiñas
km 26,4
Tempo 06H 20’
Dificultade media
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