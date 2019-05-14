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Camiño do Norte Etapa de Queveda a Comiñas

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Albergue a Maxia do Camiño

Dispoñible sen conexión
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Albergue la huella del camino

C/ San Jerónimo, Núm. 30
Comiñas

625 043 654 / 942 172 571

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Rafael González Ortiz

Observacións: WiFi, almorzo servido en mesa, roupa de cama (sabas de tea) e toalla incluído no prezo

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Queveda a Comiñas Etapa 15

Etapa de Queveda a Comiñas

km 26,4
Tempo 06H 20’
Dificultade media
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