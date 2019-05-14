Camí del Nord Etapa de Queveda a Cometes
C/ Sant Jerònim, Núm. 30
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg la Màgia del Camí
Disponible sense connexió
170
C/ Sant Jerònim, Núm. 30
Cometes
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rafael González Ortiz
Observacions: WiFi, desdejuni servit en taula, roba de llit (llençols de tela) i tovallola inclòs en el preu
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 15
Etapa de Queveda a Cometes
km 26,4
Temps 06H 20’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots