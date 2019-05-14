Iparraldeko Bidea Quevedatik Comillasera
San Jerónimo kalea, 30
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Bidearen Magiaren aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
170
San Jerónimo kalea, 30
Komatxoak
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rafael González Ortiz
Oharrak: WiFi, mahaian zerbitzatutako gosaria, oheko arropa (oihalezko maindireak) eta toalla prezioan sartuta.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 15
Quevedatik Comillasera
km 26,4
Denbora 06H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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