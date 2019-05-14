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Iparraldeko Bidea Quevedatik Comillasera

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Bidearen Magiaren aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
17
0
Albergue la huella del camino

San Jerónimo kalea, 30
Komatxoak

625 043 654 / 942 172 571

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rafael González Ortiz

Oharrak: WiFi, mahaian zerbitzatutako gosaria, oheko arropa (oihalezko maindireak) eta toalla prezioan sartuta.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Quevedatik Comillasera Etapa 15

Quevedatik Comillasera

km 26,4
Denbora 06H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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