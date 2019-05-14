Camino del Norte Etapa de Queveda a Comillas
C/ San Jerónimo, Nº 30
Albergue la Magia del Camino
Disponible sin conexión
271
C/ San Jerónimo, Nº 30
Comillas
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Rafael González Ortiz
Observaciones: WiFi, desayuno servido en mesa, ropa de cama (sábanas de tela) y toalla incluido en el precio
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 15
Etapa de Queveda a Comillas
km 26,4
Tiempo 06H 20’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos