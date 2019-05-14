Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino del Norte Etapa de Queveda a Comillas

Albergue la Magia del Camino

Disponible sin conexión
27
1
Albergue la huella del camino

C/ San Jerónimo, Nº 30
Comillas

625 043 654 / 942 172 571

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Rafael González Ortiz

Observaciones: WiFi, desayuno servido en mesa, ropa de cama (sábanas de tela) y toalla incluido en el precio

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Queveda a Comillas Etapa 15

Etapa de Queveda a Comillas

km 26,4
Tiempo 06H 20’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías