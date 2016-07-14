Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria
Vigo de Sarria nº 19. Na entrada de Sarria, á beira da oficina de información ao peregrino
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Albergue A Pedra
Dispoñible sen conexión
62070
Vigo de Sarria nº 19. Na entrada de Sarria, á beira da oficina de información ao peregrino
Sarria
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: José Mejías
Observacións: Á parte das prazas en liteira teñen 3 habitacións dobres (consultar prezo aos propietarios). Adxunto ao albergue os donos teñen tamén un bar e serven ceas.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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