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Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria

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Albergue A Pedra

Dispoñible sen conexión
6207
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Albergue a pedra

Vigo de Sarria nº 19. Na entrada de Sarria, á beira da oficina de información ao peregrino
Sarria

982 530 130, 652 517 199

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: José Mejías

Observacións: Á parte das prazas en liteira teñen 3 habitacións dobres (consultar prezo aos propietarios). Adxunto ao albergue os donos teñen tamén un bar e serven ceas.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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