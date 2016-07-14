Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria
Vigo de Sarria nº 19. En la entrada de Sarria, al lado de la oficina de información al peregrino
Albergue A Pedra
Disponible sin conexión
6313268
Vigo de Sarria nº 19. En la entrada de Sarria, al lado de la oficina de información al peregrino
Sarria
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: José Mejías
Observaciones: Aparte de las plazas en litera tienen 3 habitaciones dobles (consultar precio a los propietarios). Adjunto al albergue los dueños tienen también un bar y sirven cenas.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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