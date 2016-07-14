Albergue A Pedra

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: José Mejías

Observaciones: Aparte de las plazas en litera tienen 3 habitaciones dobles (consultar precio a los propietarios). Adjunto al albergue los dueños tienen también un bar y sirven cenas.