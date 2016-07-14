Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria
Vigo de Sarria nº 19. En l'entrada de Sarria, al costat de l'oficina d'informació al pelegrí
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Alberg A Pedra
Disponible sense connexió
62140
Vigo de Sarria nº 19. En l'entrada de Sarria, al costat de l'oficina d'informació al pelegrí
Sarria
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Mejías
Observacions: A part de les places en llitera tenen 3 habitacions dobles (consultar preu als propietaris). Adjunt a l'alberg els amos tenen també un bar i serveixen sopars.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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