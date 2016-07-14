Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa
Sarriako hiribidea 19. Sarriako sarreran, erromesaren informazio-bulegoaren ondoan
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A Harriako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
62070
Sarriako hiribidea 19. Sarriako sarreran, erromesaren informazio-bulegoaren ondoan
Sarria
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Mejías
Oharrak: Literoko plazez gain, 3 logela bikoitz dituzte (kontsultatu prezioa jabeei). Aterpetxearen ondoan jabeek taberna bat dute eta afariak dituzte.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 26
Triacastela eta Sarria arteko etapa
km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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