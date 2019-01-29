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Camiño Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Albergue A Parada de Zuriain

Dispoñible sen conexión
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La parada de zuriain

Rúa Landa, 8
Zuriain (Navarra)

699 556 741, 616 038 685

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Antonio e María José

Observacións: Serven almorzos, xantares, menús e ceas.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
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