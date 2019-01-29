Camiño Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Rúa Landa, 8
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Albergue A Parada de Zuriain
Dispoñible sen conexión
510
Rúa Landa, 8
Zuriain (Navarra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Antonio e María José
Observacións: Serven almorzos, xantares, menús e ceas.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
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