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Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

Albergue La Parada de Zuriain

Disponible sin conexión
68
15
La parada de zuriain

Calle Landa, 8
Zuriain (Navarra)

699 556 741, 616 038 685

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Antonio y María José

Observaciones: Sirven desayunos, almuerzos, menús y cenas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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