Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Calle Landa, 8
Albergue La Parada de Zuriain
Disponible sin conexión
6815
Calle Landa, 8
Zuriain (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Antonio y María José
Observaciones: Sirven desayunos, almuerzos, menús y cenas.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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