Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa
Landa kalea, 8
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Aterpetxea Zuriaingo Geltokia
Konexiorik gabe erabilgarri
520
Landa kalea, 8
Zuriain (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio eta María José
Oharrak: Gosariak, bazkariak, menuak eta afariak zerbitzatzen dituzte.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak