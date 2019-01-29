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Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa

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Aterpetxea Zuriaingo Geltokia

Konexiorik gabe erabilgarri
52
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La parada de zuriain

Landa kalea, 8
Zuriain (Nafarroa)

699 556 741, 616038685

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio eta María José

Oharrak: Gosariak, bazkariak, menuak eta afariak zerbitzatzen dituzte.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Zubiritik Iruñerako etapa Etapa 3

Zubiritik Iruñerako etapa

km 20,4
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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