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Camí Francès Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Alberg La Parada de Zuriain

Disponible sense connexió
52
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La parada de zuriain

Calli Landa, 8
Zuriain (Navarra)

699 556 741, 616 038 685

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio i María José

Observacions: Serveixen desdejunis, esmorzars, menús i sopars.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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