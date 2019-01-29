Camí Francès Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Calli Landa, 8
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Alberg La Parada de Zuriain
Disponible sense connexió
520
Calli Landa, 8
Zuriain (Navarra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio i María José
Observacions: Serveixen desdejunis, esmorzars, menús i sopars.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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