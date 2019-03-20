Camiño Francés Etapa de Belorado a Agés
Rúa Ochabro, 12
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue A Palleira de Agés
Dispoñible sen conexión
2550
Rúa Ochabro, 12
Agés (Burgos)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Anna Gayolà Casanovas
Observacións: A Palleira de Agés é un albergue privado de peregrinos inaugurado no ano 2005. Despois de estar alugado uns anos, en 2020 é remodelado e volve ser levado polos seus propietarios.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo