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Camiño Francés Etapa de Belorado a Agés

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Albergue A Palleira de Agés

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Albergue A Palleira de Agés

Rúa Ochabro, 12
Agés (Burgos)

686 273 322

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Anna Gayolà Casanovas

Observacións: A Palleira de Agés é un albergue privado de peregrinos inaugurado no ano 2005. Despois de estar alugado uns anos, en 2020 é remodelado e volve ser levado polos seus propietarios.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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