Albergue El Pajar de Agés

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Anna Gayolà Casanovas

Observaciones: El Pajar de Agés es un albergue privado de peregrinos inaugurado en el año 2005. Después de haber estado alquilado unos años, en 2020 es remodelado y vuelve a ser llevado por sus propietarios.