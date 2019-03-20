Camino Francés Etapa de Belorado a Agés
Calle Ochabro, 12
Albergue El Pajar de Agés
Disponible sin conexión
269114
Calle Ochabro, 12
Agés (Burgos)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Anna Gayolà Casanovas
Observaciones: El Pajar de Agés es un albergue privado de peregrinos inaugurado en el año 2005. Después de haber estado alquilado unos años, en 2020 es remodelado y vuelve a ser llevado por sus propietarios.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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