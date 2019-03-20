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Camino Francés Etapa de Belorado a Agés

Albergue El Pajar de Agés

Disponible sin conexión
269
114
Albergue El Pajar de Agés

Calle Ochabro, 12
Agés (Burgos)

686 273 322

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Anna Gayolà Casanovas

Observaciones: El Pajar de Agés es un albergue privado de peregrinos inaugurado en el año 2005. Después de haber estado alquilado unos años, en 2020 es remodelado y vuelve a ser llevado por sus propietarios.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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