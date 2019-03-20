Camí Francès Etapa de Belorado a Agés
Carrer Ochabro, 12
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg El Paller d'Agés
Disponible sense connexió
2550
Carrer Ochabro, 12
Agés (Burgos)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Anna Gayolà Casanovas
Observacions: El Paller d'Agés és un alberg privat de pelegrins inaugurat l'any 2005. Després d'haver estat llogat uns anys, en 2020 és remodelat i torna a ser portat pels seus propietaris.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots