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Camí Francès Etapa de Belorado a Agés

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Alberg El Paller d'Agés

Disponible sense connexió
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Alberg El Paller d'Agés

Carrer Ochabro, 12
Agés (Burgos)

686 273 322

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Anna Gayolà Casanovas

Observacions: El Paller d'Agés és un alberg privat de pelegrins inaugurat l'any 2005. Després d'haver estat llogat uns anys, en 2020 és remodelat i torna a ser portat pels seus propietaris.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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