Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa
Ocaron, 12
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Agesko El Pajar aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2550
Ocaron, 12
Ages (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Anna Gayolá Casanovas
Oharrak: Agesko lastategia 2005ean inauguratu zen erromesen aterpetxe pribatua da. Urte batzuk alokatuta egon ondoren, 2020an birmoldatu eta jabeek eraman dute berriro.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak