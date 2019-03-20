Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Agesko El Pajar aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
255
0
Agesko El Pajar aterpetxea

Ocaron, 12
Ages (Burgos)

686 273 322

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Anna Gayolá Casanovas

Oharrak: Agesko lastategia 2005ean inauguratu zen erromesen aterpetxe pribatua da. Urte batzuk alokatuta egon ondoren, 2020an birmoldatu eta jabeek eraman dute berriro.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Belorado - Agés etapa Etapa 11

Belorado - Agés etapa

km 27,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Agesko El Pajar aterpetxea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!