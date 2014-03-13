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Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

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Albergue A nosa Señora do Alicerce

Dispoñible sen conexión
735
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08 albergue de nuestra senora del pilar

Praza de Jerónimo Morán Alonso
Rabanal do Camiño (León)

987 63 16 21, 616 089 942

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Isabel Rodríguez

Observacións: 10€ praza de albergue en habitación colectiva. Habitacións individuais H/2 a 50 euros.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tempo
Dificultade stages.dificultad.null
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