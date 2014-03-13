Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
Praza de Jerónimo Morán Alonso
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Albergue A nosa Señora do Alicerce
Dispoñible sen conexión
7350
Praza de Jerónimo Morán Alonso
Rabanal do Camiño (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Isabel Rodríguez
Observacións: 10€ praza de albergue en habitación colectiva. Habitacións individuais H/2 a 50 euros.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tempo
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