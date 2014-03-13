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Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Albergue Nuestra Señora del Pilar

Disponible sin conexión
740
269
08 albergue de nuestra senora del pilar

Plaza de Jerónimo Morán Alonso
Rabanal del Camino (León)

987 63 16 21, 616 089 942

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Isabel Rodríguez

Observaciones: 10€ plaza de albergue en habitación colectiva. Habitaciones individuales H/2 a 50 euros.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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