Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
Plaza de Jerónimo Morán Alonso
Albergue Nuestra Señora del Pilar
Disponible sin conexión
740269
Plaza de Jerónimo Morán Alonso
Rabanal del Camino (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Isabel Rodríguez
Observaciones: 10€ plaza de albergue en habitación colectiva. Habitaciones individuales H/2 a 50 euros.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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