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Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón

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Alberg La nostra Senyora del Pilar

Disponible sense connexió
735
0
08 albergue de nuestra senora del pilar

Plaza de Jerónimo Morán Alonso
Rabanal del Camí (Lleó)

987 63 16 21, 616 089 942

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isabel Rodríguez

Observacions: 10€ plaça d'alberg en habitació col·lectiva. Habitacions individuals H/2 a 50 euros.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa d'Astorga a Foncebadón

km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
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