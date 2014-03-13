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Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

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Pilarreko Andre Mariaren aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
735
0
08 albergue de nuestra senora del pilar

Jeronimo Moran Alonso plaza
Rabanal del Camino (Leon)

987 63 16 21, 616 089 942

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isabel Rodríguez

Oharrak: 10€ aterpe plaza gela kolektiboan. Banako gelak H/2 50 euroan.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
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