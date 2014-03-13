Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
Jeronimo Moran Alonso plaza
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Pilarreko Andre Mariaren aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
7350
Jeronimo Moran Alonso plaza
Rabanal del Camino (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isabel Rodríguez
Oharrak: 10€ aterpe plaza gela kolektiboan. Banako gelak H/2 50 euroan.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 21
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
km 25,9
Denbora
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