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Albergue A Fonte Casa De Austria
Travesía do estanco, 5
Os Arcos (Navarra ) CP 31210
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Camila Lopez , Ignacio Vela
Observacións: Casa de labranza antiga con aproximada mente 150 anos restaurada e modificada pensando no benestar, comodidade e bo descanso dos peregrinos.
Camiño Francés
Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río
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