Camino Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río
Travesía del estanco, 5
Albergue La Fuente Casa De Austria
Disponible sin conexión
414432
Travesía del estanco, 5
Los Arcos (Navarra ) CP 31210
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Camila Lopez , Ignacio Vela
Observaciones: Casa de labranza antigua con aproximada mente 150 años restaurada y modificada pensando en el bienestar, comodidad y buen descanso de los peregrinos.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río
km 29,0
Tiempo 06H 35’
Dificultad Media
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