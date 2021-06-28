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Camí Francès Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu

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Alberg La Font Casa d'Àustria

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Alberg La Font Casa d'Àustria

Travessia de l'estanc, 5
Els Arcs (Navarra ) CP 31210

+34 622184325 //// +34 948640797

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Camila Lopez , Ignacio Vela

Observacions: Casa de cultiu antic amb aproximada ment 150 anys restaurada i modificada pensant en el benestar, comoditat i bon descans dels pelegrins.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu Etapa 6

Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu

km 29,0
Temps 06H 35’
Dificultat mitjana
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