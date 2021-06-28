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Alberg La Font Casa d'Àustria
Travessia de l'estanc, 5
Els Arcs (Navarra ) CP 31210
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Camila Lopez , Ignacio Vela
Observacions: Casa de cultiu antic amb aproximada ment 150 anys restaurada i modificada pensant en el benestar, comoditat i bon descans dels pelegrins.
Camí Francès
Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
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