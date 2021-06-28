Bide Frantsesa Lizarratik Torres del Ríora
Estankoaren zeharbidea, 5
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Austriako La Fuente aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Estankoaren zeharbidea, 5
Los Arcos (Nafarroa) PK 31210
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Camila Lopez , Ignacio Vela
Oharrak: Antzinako nekazari-etxea, gutxi gorabehera 150 urte dituena, zaharberritua eta aldatua, erromesen ongizatea, erosotasuna eta atsedenaldi ona gogoan.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 6
Lizarratik Torres del Ríora
km 29,0
Denbora 06H 35’
Zailtasuna ERTAINA
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