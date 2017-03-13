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Camiño Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

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Albergue A Estación

Dispoñible sen conexión
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Albergue la estación

Rúa Xoana Nogueira, 14 (a 500 mt da estación de tren)
Santiago de Compostela

981 59 46 24, 639 228 617

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: María e Miguel

Observacións: O albergue dá servizo de impresión de billetes viaxe. Dispón de despachos de billetes con chave.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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