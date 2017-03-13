Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
Rúa Xoana Nogueira, 14 (a 500 mt de la estación de tren)
Albergue La Estación
Disponible sin conexión
13392
Rúa Xoana Nogueira, 14 (a 500 mt de la estación de tren)
Santiago de Compostela
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: María y Miguel
Observaciones: El albergue da servicio de impresión de billetes viaje. Dispone de taquillas con llave.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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