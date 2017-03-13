Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa
Rúa Xoana Nogueira, 14 (tren geltokitik 500 metrora)
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
La Estación aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1130
Rúa Xoana Nogueira, 14 (tren geltokitik 500 metrora)
Santiago
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria eta Migel
Oharrak: Aterpetxeak bidaia-txartelak inprimatzeko zerbitzua ematen du. Armairu giltzadunak ditu.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 31
Pedrouzotik Santiagorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak