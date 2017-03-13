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Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa

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La Estación aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
113
0
Albergue la estación

Rúa Xoana Nogueira, 14 (tren geltokitik 500 metrora)
Santiago

981 59 46 24, 639 228 617

info@alberguelaaparcamientos

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria eta Migel

Oharrak: Aterpetxeak bidaia-txartelak inprimatzeko zerbitzua ematen du. Armairu giltzadunak ditu.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Pedrouzotik Santiagorako etapa Etapa 31

Pedrouzotik Santiagorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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