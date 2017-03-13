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Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

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Alberg L'Estació

Disponible sense connexió
113
0
Albergue la estación

Rúa Xoana Nogueira, 14 (a 500 mt de l'estació de tren)
Santiago de Compostel·la

981 59 46 24, 639 228 617

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: María i Miguel

Observacions: L'alberg dóna servei d'impressió de bitllets viatgi. Disposa de taquilles amb clau.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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