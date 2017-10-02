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Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

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Albergue A Escola

Dispoñible sen conexión
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11 albergue la escuela

C/ Camiño de Santiago
Lagoa de Castela (León)

987 68 47 86, 619 479 238

[email protected]

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Isidro

Observacións: O albergue ten bar e dan almorzo, comida e cea. Hai menú, pratos combinados e bocadillos. Dúas habitacións dobres con baño e televisión a 38 euros. Sabas limpas nas liteiras todos os días.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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