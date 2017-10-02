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Albergue A Escola
C/ Camiño de Santiago
Lagoa de Castela (León)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Isidro
Observacións: O albergue ten bar e dan almorzo, comida e cea. Hai menú, pratos combinados e bocadillos. Dúas habitacións dobres con baño e televisión a 38 euros. Sabas limpas nas liteiras todos os días.
Camiño Francés
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
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