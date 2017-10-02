Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg L'Escola
C/ Camí de Santiago
Laguna de Castella (León)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isidro
Observacions: L'alberg té bar i donen desdejuni, menjar i sopar. Hi ha menú, plats combinats i entrepans. Dues habitacions dobles amb bany i televisió a 38 euros. Llençols nets en les lliteres tots els dies.
Camí Francès
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots