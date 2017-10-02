Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Eskola Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
16
0
11 albergue la escuela

Done Jakue Bidea
Gaztelako urmaela (Leon)

987 684786, 619479238

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isidro

Oharrak: Aterpetxeak taberna dauka eta gosaria, bazkaria eta afaria ematen ditu. Menua, plater konbinatuak eta ogitartekoak daude. Bi logela bikoitz, bainugelarekin eta telebistarekin, 38 euroan. Maindireak garbiak dira egunero.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa Etapa 24

Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi