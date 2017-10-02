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Eskola Aterpetxea
Done Jakue Bidea
Gaztelako urmaela (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isidro
Oharrak: Aterpetxeak taberna dauka eta gosaria, bazkaria eta afaria ematen ditu. Menua, plater konbinatuak eta ogitartekoak daude. Bi logela bikoitz, bainugelarekin eta telebistarekin, 38 euroan. Maindireak garbiak dira egunero.
Bide frantsesa
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
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